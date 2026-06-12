Welcome To The Jungle Caste Fees: A Look At The Fees Of The 30 Stars In Akshay Kumar's Film

The film 'Welcome To The Jungle' starring Akshay Kumar and 29 other stars is set to release on 26 June 2026. The film's budget and fees of the stars have been a topic of discussion. The film's lead actor, Akshay Kumar, is reported to have received the highest fee of 90 crore. Other stars like Sunil Shetty, Disha Patani, Jacqueline Fernandez, and others have also received substantial fees. The fees of the supporting cast have also been discussed, with some reports suggesting that they received fees ranging from 50 lakh to 1 crore.

Welcome To The Jungle Caste Fees : एक, दो नहीं, कुल 30 स्टार्स से सजी अक्षय कुमार की फिल्म, जानें किसे मिली कितनी फीस? Welcome To The Jungle Caste Fees : अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में करीब 30 स्टार्स नजर आने वाले हैं.

तो चलिए जानते हैं, किसने कितने रुपये चार्ज किए. अक्षय कुमार की मचअवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज होने को पूरी तरह तैयार है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को बड़ा दिया है.

'वेलकम टू द जंगल' की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टारकास्ट है. फिल्म में करीब 30 से ज्यादा कलाकार नजर आने वाले हैं. इनमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन और दिशा पाटनी जैसे स्टार्स का नाम शामिल है. इतनी बड़ी स्टारकास्ट के चलते फिल्म की फीस और बजट को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है.

हालांकि मेकर्स ने किसी कलाकार की आधिकारिक फीस सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में कलाकारों की फीस को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं. तो चलिए जानते हैं, अक्षय से लेकर बाकि कलाकारों ने कितने रुपये चार्ज किए और सबसे ज्यादा फीस किसने ली. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार को सबसे ज्यादा रकम मिली है.

एशियानेट न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय के 90 करोड़ चार्ज करने की खबर सामने आई थी. वहीं, कुछ ट्रेड रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए केवल 1.7 से 1.8 करोड़ रुपये की फीस ली है और बाकी कमाई प्रॉफिट-शेयरिंग मॉडल के जरिए करेंगे. रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें फिल्म के IPR से होने वाली कमाई में बड़ा हिस्सा मिलेगा.

वहीं, फिल्म के अन्य कलाकार सुनील शेट्टी को 4 करोड़ फीस देने की बात सामने आई है. इसके अलावा दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडिस को लगभग 2.5-2.5 करोड़ फीस दी गई है. वहीं, रवीना टंडन, अरशद वारसी, परेश रावल और लारा दत्ता ने लगभग 2-2 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. हालांकि फीस को लेकर कुछ कंफर्म नहीं किया गया है.

कौन हैं उर्मिला मातोंडकर की सौतन? एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड मोहसिन ने तलाक के डेढ़ साल बाद फिर बसाया घर बता दें, 'वेलकम टू द जंगल' में 30 से ज्यादा कलाकार नजर आने वाले हैं. जिनमें राजपाल यादव, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, फरीदा जलाल, दलेर मेहंदी, उर्वशी रौतेला, जाकिर हुसैन, मुकेश तिवारी और आफताब शिवदासानी का नाम शामिल है. वहीं, इन स्टारकास्ट की फीस को लेकर कुछ ऑफिशियल सामने नहीं आया है.

लेकिन कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इन साइड कलाकारों ने 50 लाख–1 करोड़ रुपये तक की फीस चार्ज की है. फिल्म के बजट की बात करे तो इसे लेकर भी अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं. दरअसल, फिल्म में 30 से ज्यादा कलाकार, बड़े सेट, एक्शन सीक्वेंस और भारी प्रोडक्शन वैल्यू शामिल है, इसलिए ट्रेड सर्कल्स में इसका बजट 300 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है.

हालांकि मेकर्स ने अब तक आधिकारिक बजट का खुलासा नहीं किया है. वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म रिलीज से पहले ही OTT, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के जरिए करीब 120 करोड़ रुपये की रिकवरी कर चुकी है, जिससे फिल्म को लेकर मेकर्स का जोखिम काफी कम हो गया है. अहमद खान के निर्देशन में बनी मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

बता दें, इस फिल्म की अनाउंसमेंट सितंबर 2023 में हुई थी. तब से इस फिल्म की रिलीज को लेकर कई डेट्स सामने आई. लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से इसकी रिलीज टल जाती थी. वहीं, फिल्म के ठंडे बस्ते में जाने की भी खबरें आई थी. लेकिन अब फाइनली फिल्म रिलीज होने जा रही है





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