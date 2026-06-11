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West Bengal Assembly Leader's Position and Political Developments

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West Bengal Assembly Leader's Position and Political Developments
West Bengal AssemblyLeader Of The OppositionPolitical Developments
📆11-06-2026 12:11:00
📰News Nation
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The Supreme Court has declined to intervene in the matter, leaving the decision to the Speaker of the House. The new leader of the opposition in the West Bengal Assembly, ऋतब्रत बनर्जी, will continue to hold the position until the Supreme Court makes a final decision.

ममता बनर्जी को पार्टी गुटबाजी के बीच लगा बड़ा झटका, स्पीकर के फैसले पर हाईकोर्ट ने दिया ये जवाब पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष (LoP) पद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए फिलहाल किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश (स्टे) देने से मना कर दिया. अदालत के इस फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे. इसे ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. एक तरफ पार्टी नेताओं की टूट और दूसरी तरफ नेता विपक्ष का तमगा भी जाता दिखाई दे रहा है.

हाईकोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी और उनके समर्थक गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं, विपक्षी खेमे में इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत के रूप में देखा जा रहा है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यह पद सरकार की नीतियों की समीक्षा करने और विपक्ष की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने का काम करता है.

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद यह पद चर्चा का विषय बन गया. पहले यह जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता सोवंदेब चट्टोपाध्याय के पास थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रथींद्रनाथ बोस ने नया निर्णय लेते हुए ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी. कौन हैं ऋतब्रत बनर्जी? ऋतब्रत बनर्जी कभी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे.

उन्होंने लंबे समय तक पार्टी के साथ काम किया और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई. हालांकि विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा. इसी दौरान ऋतब्रत बनर्जी ने नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाए और पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. धीरे-धीरे वे बागी नेताओं के प्रमुख चेहरे बनकर उभरे और अब उन्हें विपक्ष का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिल गई है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऋतब्रत बनर्जी का नेता प्रतिपक्ष बनना केवल एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत है. टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी, नेतृत्व को लेकर उठते सवाल और चुनावी हार के बाद पैदा हुई परिस्थितियों ने कई नेताओं को अलग राह चुनने के लिए प्रेरित किया. ऋतब्रत बनर्जी भी उन्हीं नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने खुलकर पार्टी नेतृत्व की आलोचना की.

उनकी नियुक्ति से यह संदेश भी गया है कि विधानसभा में विपक्ष अब एक नए नेतृत्व के साथ सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसका सीधा अर्थ यह है कि जब तक अदालत कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाती, तब तक ऋतब्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे.

यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे विधानसभा के भीतर विपक्षी राजनीति की दिशा तय हो सकती है. नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. आने वाले दिनों में इस मामले पर और सुनवाई हो सकती है, जिससे राजनीतिक समीकरणों में बदलाव संभव है. फिलहाल इतना स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है.

सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी की आंतरिक चुनौतियां और बागी नेताओं का उभार राज्य की राजनीति को लगातार नई दिशा दे रहा है. ऐसे में ऋतब्रत बनर्जी की भूमिका आने वाले समय में और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है. यदि आपको यह लेख पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें

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West Bengal Assembly Leader Of The Opposition Political Developments Supreme Court Speaker Of The House

 

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