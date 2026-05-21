West Bengal MLA Humayun Kabir's Statement on Eid-ul-Azha and Cow Slaughter

West Bengal MLA Humayun Kabir has made a statement on Eid-ul-Azha and cow slaughter. He said that the sacrifice of a cow will happen and no one can stop it. He also mentioned that 37% of Muslims in India consume beef and that the slaughter of cows and other animals will also happen. He further stated that the sacrifice of cows has been happening for 1400 years and will continue in the future as well.

‘गाय की कुर्बानी होगी’, पश्चिम बंगाल के विधायक बोले- देश के 37% से अधिक मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान दिया है.

उन्होंने कहा कि गाय की कुर्बानी होगी. देश के 37% से अधिक मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं. बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि गाय की कुर्बानी होगी.

देश के 37% से अधिक मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं. ईद-उल-अजहा आने वाली है. मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर खुशी का माहौल है. इस बीच, पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान दे दिया है.

उनका कहना है कि कुर्बानी तो होगी ही. इसे करने के लिए कोई रोकेगा तो कोई नहीं सुनेगा. हुमायूं ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी सत्ता में हैं, ठीक है. लोगों ने उनको वोट दिया है.

वे सरकार चलाएंगे, चलाने दें. हुमायूं ने आगे कहा कि 1400 साल पहले से ये कुर्बानी हो रही है. अगले जितने साल भी दुनिया रहेगी उतने दिन कुर्बानी होगी. गाय की भी कुर्बानी होगी.

बकरे की भी कुर्बानी होगी. ऊंट और दुम्बा सहित सारे जायज जानवरों की कुर्बानी की जाएगी. उसे कोई भी रोक नहीं सकता है





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