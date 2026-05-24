Wholemeal harvest: Govt reached 13% purchasing target for 44.5 mn tonnes this season

Wheat harvest season in the country is nearing its end. The Government has bought 33.39 million tonnes of wheat in this season, which is 13 percent more than last year. Punjab, Haryana and Madhya Pradesh have completed the purchase of 33.39 million tonnes of wheat each.
देश में गेहूं खरीद का सीजन अंतिम चरण में है, सरकार ने 21 मई तक 33.39 मिलियन टन गेहूं खरीदा है जो पिछले साल से 13% अधिक है। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में खरीद के 33.39 मिलियन टन गेहूं की खरीद समाप्त हुई है। नयी दिल्ली| देश में गेहूं खरीद का सीजन अब बीतने वाला है और अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। किसानों के लिए खुशखबरी की बात ये है कि सरकार ने गेहूं खरीद का जो लक्ष्य रखा था वो उसके करीब पहुंच चुकी है। 21 मई तक सरकारी एजेंसियों ने 33.
39 मिलियन टन (मीट्रिक टन) गेहूं की खरीद कर ली है। ये आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि तक के मुकाबले करीब 13 फीसदी अधिक है। पिछले साल इस अवधि तक 9.64 मिलियन टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई थी। सरकार ने इस बार रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान को देखते हुए 34.5 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में गेहूं की खरीद पिछले साल के 11.92 मिलियन टन के मुकाबले 12.16 मिलियन टन हुई, जो 2 फीसदी की बढ़ोतरी है। केंद्र ने 2026-27 में पंजाब से 12.2 मिलियन टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है, जबकि पूरे वर्ष 2025-26 में 11.92 मिलियन टन गेहूं खरीदा गया था।..
