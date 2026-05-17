WhatsApp Chatting: What you need to know about End-to-End Encryption for Chat Backup

WhatsApp chats are often perceived to be secure because of the built-in 'End-to-End Encryption'. However, many users might not be aware that this feature also exists for chat backup. By enabling end-to-end encryption, you ensure that your chats are protected even when you back them up, provided you enable it.

WhatsApp चैट बैकअप के लिए भी जरूरी है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, 99% लोग नहीं जानते होंगे इस सेटिंग के बारे में: आमतौर पर लोग समझते हैं कि व्हाट्सऐप पर चैट्स पूरी तरह सुरक्षित हैं क्योंकि वहां 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' पहले से ऑन होता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि जब आप अपनी चैट्स का बैकअप गूगल ड्राइव या iCloud पर लेते हैं, तो वह अपने आप एन्क्रिप्टेड या लॉक नहीं होता। बैकअप को सुरक्षित रखने के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑन करना होता है।व्हाट्सऐप चैट के लिए तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन डिफॉल्ट रूप से ऑन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चैट बैकअप के लिए भी ये सुविधा मिलता है। लेकिन इसे सेटिंग्स में जाकर ऑन करना पड़ता है। आपने व्हाट्सऐप चैट बैकअप के लिए End-to-End Encryption ऑन करने का सीधा मतलब अपने डेटा पर 'डिजिटल ताला' लगाना। Meta AI के अनुसार, व्हाट्सऐप पर चैट बैकअप के लिए अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑन नहीं होगा तो आपकी चैट्स व्हाट्सऐप में तो सुरक्षित रहेंगी, उसे कोई नहीं पढ़ पाएगा। यहां कि मेटा या व्हाट्सऐप भी नहीं। लेकिन चैट बैकअप के लिए अगर फीचर ऑन नहीं होगा तो जब आप अपनी चैट्स का बैकअप गूगल ड्राइव या iCloud (iPhone) पर लेते हैं, तो वह 'बाय डिफॉल्ट' यानी अपने आप एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड नहीं होता है। इसे ऑन करना होता है। अगर आप चैट बैकअप के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑन नहीं करेंगे तो बैकअप में Google Drive या iCloud के पास आपकी फाइल पहुँचती है। लेकिन एनक्रिप्शन ऑन करने के बाद आपका बैकअप एक पासवर्ड या 64 अंको की कीसेल लॉक हो जाता है। इसे बिना पासवर्ड के ही खोलना नामुमकिन है।इसके बाद प्रोफाइल आइकॉन पर जाएं।आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं या फिर पासवर्ड के जरिए खुद को वेरिफाई कर सकते हैं। इस तरह आपको व्हाट्सऐप चैट बैकअप भी सुरक्षित हो जाएगा.

WhatsApp चैट बैकअप के लिए भी जरूरी है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, 99% लोग नहीं जानते होंगे इस सेटिंग के बारे में: आमतौर पर लोग समझते हैं कि व्हाट्सऐप पर चैट्स पूरी तरह सुरक्षित हैं क्योंकि वहां 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' पहले से ऑन होता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि जब आप अपनी चैट्स का बैकअप गूगल ड्राइव या iCloud पर लेते हैं, तो वह अपने आप एन्क्रिप्टेड या लॉक नहीं होता। बैकअप को सुरक्षित रखने के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑन करना होता है।व्हाट्सऐप चैट के लिए तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन डिफॉल्ट रूप से ऑन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चैट बैकअप के लिए भी ये सुविधा मिलता है। लेकिन इसे सेटिंग्स में जाकर ऑन करना पड़ता है। आपने व्हाट्सऐप चैट बैकअप के लिए End-to-End Encryption ऑन करने का सीधा मतलब अपने डेटा पर 'डिजिटल ताला' लगाना। Meta AI के अनुसार, व्हाट्सऐप पर चैट बैकअप के लिए अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑन नहीं होगा तो आपकी चैट्स व्हाट्सऐप में तो सुरक्षित रहेंगी, उसे कोई नहीं पढ़ पाएगा। यहां कि मेटा या व्हाट्सऐप भी नहीं। लेकिन चैट बैकअप के लिए अगर फीचर ऑन नहीं होगा तो जब आप अपनी चैट्स का बैकअप गूगल ड्राइव या iCloud (iPhone) पर लेते हैं, तो वह 'बाय डिफॉल्ट' यानी अपने आप एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड नहीं होता है। इसे ऑन करना होता है। अगर आप चैट बैकअप के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑन नहीं करेंगे तो बैकअप में Google Drive या iCloud के पास आपकी फाइल पहुँचती है। लेकिन एनक्रिप्शन ऑन करने के बाद आपका बैकअप एक पासवर्ड या 64 अंको की कीसेल लॉक हो जाता है। इसे बिना पासवर्ड के ही खोलना नामुमकिन है।इसके बाद प्रोफाइल आइकॉन पर जाएं।आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं या फिर पासवर्ड के जरिए खुद को वेरिफाई कर सकते हैं। इस तरह आपको व्हाट्सऐप चैट बैकअप भी सुरक्षित हो जाएगा





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