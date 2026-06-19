WhatsApp Plus भारत में लॉन्च: कीमत, फीचर्स और कैसे लें सब्सक्रिप्शन

वॉट्सऐप ने भारत में अपना पहला सब्सक्रिप्शन प्लान WhatsApp Plus लॉन्च किया। महीने का 79 रुपया देकर यूजर्स को 18 नए थीम्स, 14 नए आइकॉन, 20 पिन कैपेबिलिटी और अन्य एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे। पहला महीना मुफत है और बेसिक फीचर्स अपरिवर्तित रहेंगे।

वॉट्सऐप ने भारत में अपनी पहली सब्सक्रिप्शन सर्विस WhatsApp Plus का आधिकारिक लॉन्च कर दिया है। यह सेवा उन यूजर्स के लिए है जो अपने मैसेजिंग अनुभव को और व्यक्तिगत और आकर्षक बनाना चाहते हैं। इस सब्सक्रिप्शन के लिए महीने के 79 रुपये की फीस लगती है, लेकिन नए उपयोगकर्ताओं के लिए पहला महीना पूरी तरह मुफत है। WhatsApp Plus के तहत यूजर्स को 18 नए कलर थीम्स और 14 नए ऐप आइकॉन डिज़ाइन्स का ऑप्शन मिलेगा, जिससे ऐप की देखभाल और आइकॉन पूरी तरह अपनी पसंद के हिसाब से बनाए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, प्लान में चैटिंग अनुभव बेहतर बनाने वाले कई अन्य फीचर्स शामिल हैं, जैसे कि अब तक केवल तीन चैट्स ही पिन करने की सुविधा थी, लेकिन WhatsApp Plus पर अब 20 जरूरी चैट्स एक साथ पिन किए जा सकेंगे। साथ ही 10 एक्सक्लूसिव रिंगटोन्स और विशेष स्टिकर पैक्स भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे उपयोगकर्ता अपनी चैट लिस्ट को पूरी तरह कस्टमाइज कर पाएंगे। मेटा ने पिछले महीneau यह सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश किया था और अब इसे भारत में लागू किया गया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बेसिक वॉट्सऐप की सुविधाएं जैसे वॉयस कॉल, वीडियो कॉल, स्टेटस अपडेट और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पहले की तरह मुफ्त और अपरिवर्तित रहेंगे। यह सब्सक्रिप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने वॉट्सऐप को नए रंग और आइकॉन से सजाना चाहते हैं, बेसिक फीचर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। WhatsApp Plus को लेना बहुत आसान है, उपयोगकर्ता को अपने वॉट्सऐप ऐप में सेटिंग्स मेनू जाकर सब्सक्रिप्शन विकल्प दिखाई देगा, वहां गूगल प्ले स्टोर के जरिए 79 रुपये चुकाकर सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर सकते हैं। अगर किसी के पास अभी वह विकल्प नहीं दिख रहा है तो चिंता नहीं करनी चाहिए, कंपनी धीरे-धीरे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इसे रोल आउट कर रही है.

वॉट्सऐप ने भारत में अपनी पहली सब्सक्रिप्शन सर्विस WhatsApp Plus का आधिकारिक लॉन्च कर दिया है। यह सेवा उन यूजर्स के लिए है जो अपने मैसेजिंग अनुभव को और व्यक्तिगत और आकर्षक बनाना चाहते हैं। इस सब्सक्रिप्शन के लिए महीने के 79 रुपये की फीस लगती है, लेकिन नए उपयोगकर्ताओं के लिए पहला महीना पूरी तरह मुफत है। WhatsApp Plus के तहत यूजर्स को 18 नए कलर थीम्स और 14 नए ऐप आइकॉन डिज़ाइन्स का ऑप्शन मिलेगा, जिससे ऐप की देखभाल और आइकॉन पूरी तरह अपनी पसंद के हिसाब से बनाए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, प्लान में चैटिंग अनुभव बेहतर बनाने वाले कई अन्य फीचर्स शामिल हैं, जैसे कि अब तक केवल तीन चैट्स ही पिन करने की सुविधा थी, लेकिन WhatsApp Plus पर अब 20 जरूरी चैट्स एक साथ पिन किए जा सकेंगे। साथ ही 10 एक्सक्लूसिव रिंगटोन्स और विशेष स्टिकर पैक्स भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे उपयोगकर्ता अपनी चैट लिस्ट को पूरी तरह कस्टमाइज कर पाएंगे। मेटा ने पिछले महीneau यह सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश किया था और अब इसे भारत में लागू किया गया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बेसिक वॉट्सऐप की सुविधाएं जैसे वॉयस कॉल, वीडियो कॉल, स्टेटस अपडेट और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पहले की तरह मुफ्त और अपरिवर्तित रहेंगे। यह सब्सक्रिप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने वॉट्सऐप को नए रंग और आइकॉन से सजाना चाहते हैं, बेसिक फीचर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। WhatsApp Plus को लेना बहुत आसान है, उपयोगकर्ता को अपने वॉट्सऐप ऐप में सेटिंग्स मेनू जाकर सब्सक्रिप्शन विकल्प दिखाई देगा, वहां गूगल प्ले स्टोर के जरिए 79 रुपये चुकाकर सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर सकते हैं। अगर किसी के पास अभी वह विकल्प नहीं दिख रहा है तो चिंता नहीं करनी चाहिए, कंपनी धीरे-धीरे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इसे रोल आउट कर रही है





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