WhatsApp Plus भारत में लॉन्च: एक महीने का फ्री ट्रायल और नए कस्टमाइज़ेशन विकल्प

WhatsApp Plus अब Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है। पहला माह मुफ्त, उसके बाद 75 रुपये प्रति माह। नई कलर थीम, रिंगटोन, स्टिकर और चैट पिनिंग जैसी प्रीमियम सुविधाएँ मिलेंगी।

भारत में एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफ़ॉर्म के लिए व्हाट्सएप ने नई प्रीमियम सेवा WhatsApp Plus लॉन्च कर दी है। यह सेवा पहले महीने के लिए पूरी तरह फ्री ट्रायल प्रदान करती है, जिसके बाद उपयोगकर्ता को हर महीने 75 रुपये (या 79 रुपये जैसा विज्ञापित) का भुगतान करना होता है। फ्री ट्रायल का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ता को अपने व्हाट्सएप अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर सब्सक्रिप्शन विकल्प का चयन करना होता है, जहाँ "Start for Free Month" बटन उपलब्ध होता है। एक बार फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो जाने पर ऑटो‑पेमेंट सेटअप किया जाता है, जिससे ट्रायल समाप्त होते ही भुगतान स्वचालित रूप से ली जा सकता है, लेकिन उपयोगकर्ता आवश्यकता पड़ने पर इसे रद्द भी कर सकता है। WhatsApp Plus के साथ कई आकर्षक फीचर्स मिलते हैं जो सामान्य व्हाट्सएप में नहीं पाए जाते। उपयोगकर्ता 18 नए कलर थीम - जैसे वाइब्रेंट ब्लू, रॉयल पर्पल, फॉरेस्ट ग्रीन और फ्यूशिया पिंक - में से कोई भी चुन सकते हैं, तथा ऐप आइकन को 14 विभिन्न डिज़ाइनों में बदलने का विकल्प भी मिलता है। इसके अतिरिक्त, दस विशेष रिंगटोन (फ़्लटर, रिपल, मीडो, कार्निवल आदि) उपलब्ध हैं, साथ ही विशेष स्टिकर पैक और चैट सूची में 20 तक की चैट को पिन करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जो उपयोगकर्ता को चैट मैनेजमेंट में बेहतर नियंत्रण देती है। इस सेवा के बारे में जानकारी देने वाली मोना दीक्षित , जो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, ने बताया कि वह टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की खबरों को 9 वर्षों से कवर कर रही हैं। उनका मानना है कि तकनीक का असली मापदंड उसकी उपयोगकर्ता अनुभव (User Experience) है, न कि केवल स्पेसिफिकेशन। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि WhatsApp Plus का उद्देश्य उपयोगकर्ता को अधिक व्यक्तिगत और आकर्षक अनुभव प्रदान करना है, जबकि उनका मूल लक्ष्य जीवन को सरल बनाना है। इस नई प्रीमियम सेवा को आज़माकर उपयोगकर्ता न केवल व्हाट्सएप के बेसिक फंक्शनलिटी को बल्कि कस्टमाइज़ेशन और अतिरिक्त एन्हांसमेंट्स को भी आनंद ले सकते हैं.

भारत में एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफ़ॉर्म के लिए व्हाट्सएप ने नई प्रीमियम सेवा WhatsApp Plus लॉन्च कर दी है। यह सेवा पहले महीने के लिए पूरी तरह फ्री ट्रायल प्रदान करती है, जिसके बाद उपयोगकर्ता को हर महीने 75 रुपये (या 79 रुपये जैसा विज्ञापित) का भुगतान करना होता है। फ्री ट्रायल का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ता को अपने व्हाट्सएप अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर सब्सक्रिप्शन विकल्प का चयन करना होता है, जहाँ "Start for Free Month" बटन उपलब्ध होता है। एक बार फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो जाने पर ऑटो‑पेमेंट सेटअप किया जाता है, जिससे ट्रायल समाप्त होते ही भुगतान स्वचालित रूप से ली जा सकता है, लेकिन उपयोगकर्ता आवश्यकता पड़ने पर इसे रद्द भी कर सकता है। WhatsApp Plus के साथ कई आकर्षक फीचर्स मिलते हैं जो सामान्य व्हाट्सएप में नहीं पाए जाते। उपयोगकर्ता 18 नए कलर थीम - जैसे वाइब्रेंट ब्लू, रॉयल पर्पल, फॉरेस्ट ग्रीन और फ्यूशिया पिंक - में से कोई भी चुन सकते हैं, तथा ऐप आइकन को 14 विभिन्न डिज़ाइनों में बदलने का विकल्प भी मिलता है। इसके अतिरिक्त, दस विशेष रिंगटोन (फ़्लटर, रिपल, मीडो, कार्निवल आदि) उपलब्ध हैं, साथ ही विशेष स्टिकर पैक और चैट सूची में 20 तक की चैट को पिन करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जो उपयोगकर्ता को चैट मैनेजमेंट में बेहतर नियंत्रण देती है। इस सेवा के बारे में जानकारी देने वाली मोना दीक्षित, जो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, ने बताया कि वह टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की खबरों को 9 वर्षों से कवर कर रही हैं। उनका मानना है कि तकनीक का असली मापदंड उसकी उपयोगकर्ता अनुभव (User Experience) है, न कि केवल स्पेसिफिकेशन। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि WhatsApp Plus का उद्देश्य उपयोगकर्ता को अधिक व्यक्तिगत और आकर्षक अनुभव प्रदान करना है, जबकि उनका मूल लक्ष्य जीवन को सरल बनाना है। इस नई प्रीमियम सेवा को आज़माकर उपयोगकर्ता न केवल व्हाट्सएप के बेसिक फंक्शनलिटी को बल्कि कस्टमाइज़ेशन और अतिरिक्त एन्हांसमेंट्स को भी आनंद ले सकते हैं





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Whatsapp Plus फ़्री ट्रायल प्रिमियम फीचर कस्टमाइज़ेशन मोना दीक्षित

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