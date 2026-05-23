What is GPA: A Guide to Understanding General Attorney Powers

GPA stands for General Power of Attorney, a legal document that empowers someone to act on your behalf for specific tasks related to property, such as handling transactions, paying bills, or executing documents. Improper understanding or reliance on GPA can lead to disputes and misunderstandings, as demonstrated by recent legal battles that highlight the importance of proper guidance and record-keeping in property-related matters.

What is GPA : देशभर में अक्सर जमीन जायदाद से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं. ऐसे में कई बात जीपीए शब्द भी सुनने और पढ़ने को मिलता है.

ऐसे में हम आपको GPA यानी जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बताने जा रहे हैं. जमीन, मकान या किसी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है- GPA, कई लोग इसे सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और इसका काम क्या होता है.

साधारण भाषा में समझें तो GPA यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से कुछ काम करने की अनुमति देता है. इसका सीधा अर्थ यह नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति मालिक बन गया, बल्कि उसे कुछ जिम्मेदारियां निभाने या तय काम करने का अधिकार मिलता है.

अगर किसी व्यक्ति की जमीन उसके गांव में है, लेकिन वह नौकरी या कारोबार के कारण दूसरे शहर या विदेश में रहता है, तो यदि उसे जमीन से जुड़े काम करवाने हैं, जैसे कागजात जमा करना, टैक्स भरना, सरकारी दफ्तरों में प्रक्रिया पूरी करना या किसी जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, तो वह हर बार खुद आना संभव नहीं कर पाता. ऐसी स्थिति में वह किसी भरोसेमंद व्यक्ति जैसे भाई, रिश्तेदार या दोस्त को GPA दे सकता है.

इसका मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति उसकी तरफ से कुछ तय काम कर सकेगा. लेकिन यहां एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि यह अधिकार सीमित उद्देश्य के लिए भी हो सकता है और हर बार इसका अर्थ संपत्ति का मालिकाना हक देना नहीं होता. इस legalese में कई लोगों को लगता है कि अगर किसी के पास GPA है तो वह उस संपत्ति का मालिक भी बन गया होगा.

जबकि वास्तविकता हर मामले में ऐसी नहीं होती. किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, यह आमतौर पर रजिस्टर्ड दस्तावेजों से तय होता है. GPA का मकसद कई बार केवल प्रतिनिधि की तरह काम करना होता है. आसान भाषा में कहें तो यह किसी को आपकी जगह कुछ काम करने की अनुमति देने जैसा है.

इसलिए बिना समझे किसी भी दस्तावेज के बारे में राय बना लेना बाद में परेशानी का कारण बन सकता है. हाल के दिनों में GPA को लेकर कानूनी बहस इसलिए भी बढ़ी क्योंकि कई मामलों में लोगों ने आरोप लगाया कि भरोसे का गलत फायदा उठाकर संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया या दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया. ऐसे मामलों में अदालतों का रुख साफ रहता है.

अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ, तो उसे यह साबित भी करना होगा. अगर कोई आरोप लगाता है कि दस्तावेज का गलत इस्तेमाल हुआ, तो उससे जुड़े सबूत भी जरूरी होते हैं. कानून भावनाओं से ज्यादा तथ्यों को महत्व देता है





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