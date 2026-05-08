Women and Children's Safety Concerns in Ghaziabad

The NCRB's India Crime Report 2024 reveals a significant increase in crimes against women and children in Ghaziabad. The report states that there was a substantial rise in the number of cases of children being victimized, with 713 cases recorded in 2024, compared to 208 and 189 cases in 2023 and 2022, respectively. The report also mentions a rise in the number of cases of women being victimized, with 1,265 cases recorded in 2024, compared to 904 and 1,063 cases in 2023 and 2022, respectively. The report highlights the need for a stronger police presence, better reporting systems, and awareness campaigns to ensure the safety of women and children in Ghaziabad and other cities.
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जनपद में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं। राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की भारत में अपराध 2024 के नाम से जारी ताजा रिपोर्ट में गाजियाबाद में वर्ष 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में भारी उछाल दर्ज किया गया, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध भी लगातार बढ़ते नजर आए। देशभर के 19 मेट्रो शहरों में शामिल गाजियाबाद मेें वर्ष 2024 में हुए अपराध भी इस रिपोर्ट में शामिल है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में वर्ष 2024 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के 713 मामले दर्ज हुए। यह संख्या 2023 में 208 और 2022 में 189 थी। यानी एक साल में ही मामलों में तीन गुना से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा अब शहर के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। यौन शोषण और ऑनलाइन अपराधों की बड़ी हिस्सेदारी रही बच्चों से जुड़े अपराधों में अपहरण, पाक्सो एक्ट, यौन शोषण और ऑनलाइन अपराधों की बड़ी हिस्सेदारी रही। महानगरों में खासतौर पर इंटरनेट मीडिया, आनलाइन गेमिंग और डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए बच्चों को निशाना बनाने के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद में वर्ष 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1265 मामले दर्ज हुए, जबकि 2023 में यह संख्या 904 और 2022 में 1063 थी। यानी पिछले साल की तुलना में करीब 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, छेड़छाड़, पीछा करना और साइबर उत्पीड़न जैसे मामले प्रमुख रहे। अपराध के 4.
41 लाख से ज्यादा मामले दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.41 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिनमें पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता और अपहरण के मामले सबसे ज्यादा रहे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बेहतर रिपोर्टिंग सिस्टम, महिला हेल्पलाइन, ई-एफआइआर और जागरूकता अभियान के चलते अब ज्यादा पीड़ित शिकायत दर्ज करा रहे हैं। महिला और बच्चों से जुड़े अपराध में कमी के लिए पुलिस स्कूलों में जागरूकता अभियान, थानों में मिशन शक्ति केंद्र, एंटी रोमियो टीम और साइबर मानिटरिंग को मजबूत किया गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध वर्ष घटनाओं की संख्या 2024 713 2023 208 2022 189 कुल 1,110 महिलाओं के खिलाफ अपराध वर्ष घटनाओं की संख्या 2024 1,265 2023 904 2022 1,063 कुल 3,23
