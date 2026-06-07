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Women T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली 5 भारतीय महिला खिलाड़ियों के बारे में जानिए

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Women T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली 5 भारतीय महिला खिलाड़ियों के बारे में जानिए
Women T20 World Cup 2026T20 वर्ल्ड कपसर्वकालिक रन बनाने वालीं भारतीय महिला खिलाड़ी
📆07-06-2026 11:33:00
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हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, मंधाना, रोड्रिगेज और दीप्ति मंधाना ने टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं। हरमनप्रीत कौर ने अब तक 39 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें 25.03 की औसत के साथ 726 रन बनाए हैं। मिताली राज ने 24 मुकाबलों में 40.33 की औसत के साथ 726 रन बनाए हैं। मंधाना ने 25 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें 21.83 की औसत के साथ 524 रन बनाए हैं। रोड्रिगेज ने 19 मुकाबलों में 23.94 की औसत के साथ 407 रन बनाए हैं। दीप्ति मंधाना ने 15 मुकाबलों में 31.25 की औसत के साथ 375 रन बनाए हैं।

Women T20 World Cup 2026 : सिर्फ हरमनप्रीत कौर ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाए हैं 1000 रन, ये हैं सर्वाधिक रन बनाने वालीं 5 भारतीय खिलाड़ी कौर ने अब तक 39 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें 25.03 की औसत के साथ 726 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले। कौर इस लिस्ट में संयुक्त रूप से 'नंबर-1' पायदान पर हैं। उनके पास इस विश्व कप में 1,000 रन का आंकड़ा छूने का शानदार मौका होगा।विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 9 संस्करण खेले जा चुके हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक 6 ट्रॉफी अपने नाम कीं, जबकि इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने 1-1 बार खिताब जीता। आइए, टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली 5 भारतीय महिला खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं.

Women T20 World Cup 2026: सिर्फ हरमनप्रीत कौर ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाए हैं 1000 रन, ये हैं सर्वाधिक रन बनाने वालीं 5 भारतीय खिलाड़ी कौर ने अब तक 39 टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं, जिसमें 25.03 की औसत के साथ 726 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले। कौर इस लिस्ट में संयुक्त रूप से 'नंबर-1' पायदान पर हैं। उनके पास इस विश्व कप में 1,000 रन का आंकड़ा छूने का शानदार मौका होगा।विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 9 संस्करण खेले जा चुके हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक 6 ट्रॉफी अपने नाम कीं, जबकि इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने 1-1 बार खिताब जीता। आइए, टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली 5 भारतीय महिला खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं

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Women T20 World Cup 2026 T20 वर्ल्ड कप सर्वकालिक रन बनाने वालीं भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर मिताली राज मंधाना रोड्रिगेज दीप्ति मंधाना

 

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