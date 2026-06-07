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WTC अंक तालिका: इंग्लैंड की जीत से न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, भारत छठे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर

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WTC अंक तालिका: इंग्लैंड की जीत से न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, भारत छठे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर
WTCइंग्लैंडन्यूजीलैंड
📆07-06-2026 13:44:00
📰Dainik Jagran
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लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रनों से हराकर डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में उलटफेर कर दिया। जानिए कैसे बदली रैंकिंग और किसका क्या है हाल।

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेल े गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रनों से करारी शिकस्त दी। इस जीत के बावजूद इंग्लैंड को डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में कोई खास फायदा नहीं हुआ, जबकि न्यूजीलैंड को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कीवी टीम दूसरे स्थान से फिसलकर चौथे स्थान पर आ गई है। मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ओली रॉबिन्सन और गस एटकिंसन ने शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी ने अंततः बाजी मार ली। इस हार के साथ न्यूजीलैंड के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है.

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रनों से करारी शिकस्त दी। इस जीत के बावजूद इंग्लैंड को डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में कोई खास फायदा नहीं हुआ, जबकि न्यूजीलैंड को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कीवी टीम दूसरे स्थान से फिसलकर चौथे स्थान पर आ गई है। मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ओली रॉबिन्सन और गस एटकिंसन ने शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी ने अंततः बाजी मार ली। इस हार के साथ न्यूजीलैंड के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है

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WTC इंग्लैंड न्यूजीलैंड भारत ऑस्ट्रेलिया

 

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