WWDC 2026 में ऐप्पल ने उजागर किए iOS 27 के प्रमुख फीचर और सपोर्ट सूची

ऐप्पल की विश्वव्यापी डेवलपर कॉन्फ्रेंस (WWDC 2026) में iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 और watchOS 27 की घोषणा होगी, जिसमें बैटरी, प्रदर्शन और एआई इंटीग्रेशन पर विशेष फोकस रहेगा, तथा नए कैमरा क्षमताओं और डिवाइस सपोर्ट की जानकारी भी मिलेगी।

ऐप्पल ने आगामी विश्वव्यापी डेवलपर सम्मेलन ( WWDC 2026 ) को लेकर सभी की उत्सुकता बढ़ा दी है। इस इवेंट की आधिकारिक शुरुआत भारतीय समयानुसार सोमवार रात १०:३० बजे होगी, जहाँ कंपनी कई प्रमुख घोषणा करेगी। प्रमुख आकर्षण बना नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 27, जिसे इस बार बैटरी जीवन, प्रदर्शन सुधार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) इंटीग्रेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही iOS 27 के साथ iPadOS 27, macOS 27 और watchOS 27 भी लॉन्च किए जाने की संभावना है, जिससे सभी ऐप्पल डिवाइसों पर एकीकृत उपयोगकर्ता अनुभव मिलेगा। कंपनी ने बताया है कि iOS 27 को केवल नवीनतम हार्डवेयर पर ही समर्थन मिलेगा, जिसमें iPhone 12 सीरीज और उसके बाद के मॉडल शामिल हैं, जबकि iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max और दूसरे‑जनरेशन iPhone SE से सपोर्ट हटाया जा सकता है। इस बदलाव के साथ नई सुरक्षा सुविधाएँ, बेहतर मल्टीटास्किंग और अधिक कस्टमाइजे़बल UI विकल्प पेश किए जाएंगे। iOS 27 के फीचर सेट में कैमरा एप्लिकेशन का बड़ा अपडेट बताया गया है। लीक्स के अनुसार, नई कैमरा ऐप में सिरी‑संचालित कैमरा मोड, एआई‑आधारित बैकग्राउंड बदलने की सुविधा और प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए उन्नत कस्टमाइजेशन विकल्प मिलेंगे। इसके अतिरिक्त फोटो वॉल्ट, शॉर्टकट और राइटिंग असिस्टेंट जैसे सिस्टम ऐप्स में भी एआई इंटीग्रेशन देखा जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता का रचनात्मक कार्य तेज और सुगम होगा। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने iOS 27 को पहले के macOS Snow Leopard के समान मानते हुए कहा है कि इस अपडेट का मुख्य फोकस परफॉर्मेंस बूस्ट और बग‑फिक्स पर रहेगा। तकनीकी समुदाय में iOS 27 के विकास चरणों को लेकर चर्चा तेज है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पहला डेवलपर बीटा इवेंट के तुरंत बाद जारी किया जा सकता है, जबकि सार्वजनिक बीटा जुलाई में उपलब्ध होने की संभावना है। फाइनल संस्करण सितंबर में लॉन्च होने की योजना है, जिससे डेवलपर कोर एआई टूलकिट, नई एर्गोनॉमिक इंटरफ़ेस और विस्तारित बैटरी प्रबंधन तकनीक का परीक्षण कर सकेंगे। इन सभी घोषणाओं के साथ, ऐप्पल ने इवेंट में अन्य सॉफ़्टवेयर अपडेट, जैसे iPadOS 27 में मल्टीविंडो सपोर्ट, macOS 27 में टैब‑सिस्टम और watchOS 27 में स्वास्थ्य‑फ़ीचर को भी उजागर किया है। इस इवेंट के बाद एप्पल उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया इको‑सिस्टम तैयार होगा, जो स्मार्ट डिवाइसों के बीच निर्बाध तालमेल को संभव बनाएगा.

ऐप्पल ने आगामी विश्वव्यापी डेवलपर सम्मेलन (WWDC 2026) को लेकर सभी की उत्सुकता बढ़ा दी है। इस इवेंट की आधिकारिक शुरुआत भारतीय समयानुसार सोमवार रात १०:३० बजे होगी, जहाँ कंपनी कई प्रमुख घोषणा करेगी। प्रमुख आकर्षण बना नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 27, जिसे इस बार बैटरी जीवन, प्रदर्शन सुधार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) इंटीग्रेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही iOS 27 के साथ iPadOS 27, macOS 27 और watchOS 27 भी लॉन्च किए जाने की संभावना है, जिससे सभी ऐप्पल डिवाइसों पर एकीकृत उपयोगकर्ता अनुभव मिलेगा। कंपनी ने बताया है कि iOS 27 को केवल नवीनतम हार्डवेयर पर ही समर्थन मिलेगा, जिसमें iPhone 12 सीरीज और उसके बाद के मॉडल शामिल हैं, जबकि iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max और दूसरे‑जनरेशन iPhone SE से सपोर्ट हटाया जा सकता है। इस बदलाव के साथ नई सुरक्षा सुविधाएँ, बेहतर मल्टीटास्किंग और अधिक कस्टमाइजे़बल UI विकल्प पेश किए जाएंगे। iOS 27 के फीचर सेट में कैमरा एप्लिकेशन का बड़ा अपडेट बताया गया है। लीक्स के अनुसार, नई कैमरा ऐप में सिरी‑संचालित कैमरा मोड, एआई‑आधारित बैकग्राउंड बदलने की सुविधा और प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए उन्नत कस्टमाइजेशन विकल्प मिलेंगे। इसके अतिरिक्त फोटो वॉल्ट, शॉर्टकट और राइटिंग असिस्टेंट जैसे सिस्टम ऐप्स में भी एआई इंटीग्रेशन देखा जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता का रचनात्मक कार्य तेज और सुगम होगा। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने iOS 27 को पहले के macOS Snow Leopard के समान मानते हुए कहा है कि इस अपडेट का मुख्य फोकस परफॉर्मेंस बूस्ट और बग‑फिक्स पर रहेगा। तकनीकी समुदाय में iOS 27 के विकास चरणों को लेकर चर्चा तेज है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पहला डेवलपर बीटा इवेंट के तुरंत बाद जारी किया जा सकता है, जबकि सार्वजनिक बीटा जुलाई में उपलब्ध होने की संभावना है। फाइनल संस्करण सितंबर में लॉन्च होने की योजना है, जिससे डेवलपर कोर एआई टूलकिट, नई एर्गोनॉमिक इंटरफ़ेस और विस्तारित बैटरी प्रबंधन तकनीक का परीक्षण कर सकेंगे। इन सभी घोषणाओं के साथ, ऐप्पल ने इवेंट में अन्य सॉफ़्टवेयर अपडेट, जैसे iPadOS 27 में मल्टीविंडो सपोर्ट, macOS 27 में टैब‑सिस्टम और watchOS 27 में स्वास्थ्य‑फ़ीचर को भी उजागर किया है। इस इवेंट के बाद एप्पल उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया इको‑सिस्टम तैयार होगा, जो स्मार्ट डिवाइसों के बीच निर्बाध तालमेल को संभव बनाएगा





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Apple Ios 27 WWDC 2026 AI Integration Device Support

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