Wasthyroid: What to Eat and What Not to Eat

The thyroid gland can be in two different states, hypo-thyroid and hyper-thyroid. The diet for these two conditions can be different. Here are some foods that should be avoided by people with an unbalanced thyroid.

थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसे लेकर अक्सर लोग सलाह देते नजर आते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में सोया और ग्लूटेन से बचें। लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसे लेकर अक्सर लोग सलाह देते नजर आते हैं। पर थायराइड जैसी स्थिति में हर किसी का खानपान एक दूसरे से अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि थायराइड भी दो तरह के होते हैं, हाइपो थायराइड और हाइपर थायराइड। इन दोनों ही स्थिति में डाइट अलग-अलग हो सकती है, ऐसे में आइए जानते हैं थायराइड में कौन-कौन से फूड्स से परहेज करना चाहिए। यहां कुछ ऐसी खाने-पीने की चीजें बताई जा रही हैं, जिन्हें असंतुलित थायराइड वाले लोगों को नहीं खाना चाहिए.

थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसे लेकर अक्सर लोग सलाह देते नजर आते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में सोया और ग्लूटेन से बचें। लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसे लेकर अक्सर लोग सलाह देते नजर आते हैं। पर थायराइड जैसी स्थिति में हर किसी का खानपान एक दूसरे से अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि थायराइड भी दो तरह के होते हैं, हाइपो थायराइड और हाइपर थायराइड। इन दोनों ही स्थिति में डाइट अलग-अलग हो सकती है, ऐसे में आइए जानते हैं थायराइड में कौन-कौन से फूड्स से परहेज करना चाहिए। यहां कुछ ऐसी खाने-पीने की चीजें बताई जा रही हैं, जिन्हें असंतुलित थायराइड वाले लोगों को नहीं खाना चाहिए





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