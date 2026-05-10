Water Crisis in Azadpur Village: People Struggle with Lack of Water for Days, Buying Water from Private Plants

The residents of Azadpur village in Delhi's outer region have been facing a water crisis for the past week. The village has been experiencing water scarcity due to insufficient supply. People are buying water from private plants as the local water supply is contaminated and not suitable for drinking.

संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। आजादपुर गांव में सप्ताहभर से पानी की किल्लत बनी हुई है। कभी-कभार पानी आता है तो नलों से दूषित पानी निकलता है। पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न होने के कारण पूरा गांव जलसंकट से जूझ रहा है। लोग पानी खरीद रहे हैं, या फिर दूर-दराज से लाना पड़ रहा है। जल बोर्ड का कहना है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण वजीराबाद वाटर प्लांट को बंद करना पड़ा, इसलिए समस्या है। रविवार से आपूर्ति नियमित होने की उम्मीद है। आजादपुर गांव में 50 हजार से अधिक लोग रहते हैं। सप्ताहभर से चल रहे जल संकट से पूरा गांव प्रभावित है। लाइन में पर्याप्त पानी न आने के कारण प्रेशर नहीं बन पाता। लोग मोटर चलाते हैं तो नल से गंदा व बदबूदार पानी निकलता है। इस कारण लोगों का दिनचर्या प्रभावित हो रही है। लोगों को घरेलू कामकाज व पीने के लिए निजी प्लांटों से पानी खरीदना पड़ता है। पानी की व्यवस्था न होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते लोग स्वच्छ जल अपने बर्तनों में भरकर रखते है। तब जाकर घरेलू कामकाज पूरे हो पाते है। पानी न होने के लोग रोजमर्रा के कामकाज नहीं कर पाते। महिला अपने घरेलू काम नहीं कर पाती। नहाने के लिए पानी की व्यवस्था न होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बाकी कामकाजी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूषित जलापूर्ति गांव में बीमारी की आशंका भी बनी हुई है। सीवर लाइन को डाले लगभग 20 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। सीवर लाइन पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिसकी वजह सीवर का गंदा पानी लीक होकर पानी की लाइन में आता है। जो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। इसलिए सीवर व पाइप लाइन की जांच होनी चाहिए। ताकि दूषित जलापूर्ति का सटीक कारण पता लग सके। दूषित जलापूर्ति गांव में बीमारी की आशंका भी बनी हुई है। सप्ताहभर से गांव में पानी की इतनी दिक्कत हो चुकी है कि लोग 20 रुपये का 20 लीटर पानी खरीद रहे हैं। मोटर चलाने के बाद पानी आता ही नहीं या फिर गंदा पानी आता है। गंदा पानी किसी काम में उपयोग करने लायक नहीं है। - विवेक तायल, आरडब्लूए सदस्य हमारे घर में जलबोर्ड के द्वारा घरों तक हो रही दूषित जलापूर्ति की वजह से घरेलू कामकाज के लिए पानी खरीदकर ही ला रहे हैं, क्योंकि गंदे पानी की वजह से डर लगता है कि कोई बीमारी न हो जाए। - श्रीचंद बैनीवाल, आजादपुर यदि गांव में निजी प्लांट न हो तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। जलबोर्ड का पानी पीने लायक नहीं है। गांव में लोगों को स्वच्छ जल मिलना चाहिए। - अजीत सिंह तंवर, आजादपुर पूरे गांव में ही पानी की समस्या है। कई जगहों पर बिल्कुल ही पानी नहीं आता। तो कई जगहों पानी आता है, लेकिन किसी लायक नहीं। अब गर्मी की वजह पानी की दिक्कत और अधिक बढ़ सकती है। - वेद प्रकाश अग्रवाल, आजादपुर दो दिन पहले अमोनिया आने के कारण वजीराबाद प्लांट को बंद करना पड़ गया। जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति बाधित रही। रविवार को जलापूर्ति सामान्य हो जाएगी। - दीपक कुमार, कनिष्ठ अभियंता, दिल्ली जल बोर्.

संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। आजादपुर गांव में सप्ताहभर से पानी की किल्लत बनी हुई है। कभी-कभार पानी आता है तो नलों से दूषित पानी निकलता है। पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न होने के कारण पूरा गांव जलसंकट से जूझ रहा है। लोग पानी खरीद रहे हैं, या फिर दूर-दराज से लाना पड़ रहा है। जल बोर्ड का कहना है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण वजीराबाद वाटर प्लांट को बंद करना पड़ा, इसलिए समस्या है। रविवार से आपूर्ति नियमित होने की उम्मीद है। आजादपुर गांव में 50 हजार से अधिक लोग रहते हैं। सप्ताहभर से चल रहे जल संकट से पूरा गांव प्रभावित है। लाइन में पर्याप्त पानी न आने के कारण प्रेशर नहीं बन पाता। लोग मोटर चलाते हैं तो नल से गंदा व बदबूदार पानी निकलता है। इस कारण लोगों का दिनचर्या प्रभावित हो रही है। लोगों को घरेलू कामकाज व पीने के लिए निजी प्लांटों से पानी खरीदना पड़ता है। पानी की व्यवस्था न होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते लोग स्वच्छ जल अपने बर्तनों में भरकर रखते है। तब जाकर घरेलू कामकाज पूरे हो पाते है। पानी न होने के लोग रोजमर्रा के कामकाज नहीं कर पाते। महिला अपने घरेलू काम नहीं कर पाती। नहाने के लिए पानी की व्यवस्था न होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बाकी कामकाजी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूषित जलापूर्ति गांव में बीमारी की आशंका भी बनी हुई है। सीवर लाइन को डाले लगभग 20 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। सीवर लाइन पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिसकी वजह सीवर का गंदा पानी लीक होकर पानी की लाइन में आता है। जो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। इसलिए सीवर व पाइप लाइन की जांच होनी चाहिए। ताकि दूषित जलापूर्ति का सटीक कारण पता लग सके। दूषित जलापूर्ति गांव में बीमारी की आशंका भी बनी हुई है। सप्ताहभर से गांव में पानी की इतनी दिक्कत हो चुकी है कि लोग 20 रुपये का 20 लीटर पानी खरीद रहे हैं। मोटर चलाने के बाद पानी आता ही नहीं या फिर गंदा पानी आता है। गंदा पानी किसी काम में उपयोग करने लायक नहीं है। - विवेक तायल, आरडब्लूए सदस्य हमारे घर में जलबोर्ड के द्वारा घरों तक हो रही दूषित जलापूर्ति की वजह से घरेलू कामकाज के लिए पानी खरीदकर ही ला रहे हैं, क्योंकि गंदे पानी की वजह से डर लगता है कि कोई बीमारी न हो जाए। - श्रीचंद बैनीवाल, आजादपुर यदि गांव में निजी प्लांट न हो तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। जलबोर्ड का पानी पीने लायक नहीं है। गांव में लोगों को स्वच्छ जल मिलना चाहिए। - अजीत सिंह तंवर, आजादपुर पूरे गांव में ही पानी की समस्या है। कई जगहों पर बिल्कुल ही पानी नहीं आता। तो कई जगहों पानी आता है, लेकिन किसी लायक नहीं। अब गर्मी की वजह पानी की दिक्कत और अधिक बढ़ सकती है। - वेद प्रकाश अग्रवाल, आजादपुर दो दिन पहले अमोनिया आने के कारण वजीराबाद प्लांट को बंद करना पड़ गया। जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति बाधित रही। रविवार को जलापूर्ति सामान्य हो जाएगी। - दीपक कुमार, कनिष्ठ अभियंता, दिल्ली जल बोर्





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Azadpur Village Water Crisis Water Shortage Water Supply Private Plants Water Contamination

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