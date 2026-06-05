Xiaomi 18 Pro Max: डुअल 200-मेगापिक्सल रियर कैमरा सिस्टम, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro प्रोसेसर और 100W फास्ट वायर्ड चार्जिंग

टिप्स्टर Digital Chat Station से मिली एक नई लीक ने कथित Xiaomi 18 Pro Max के जबरदस्त कैमरा स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है। लीक से संकेत मिलता है कि Xiaomi 18 Pro Max एक मजबूत कैमरा-फोकस्ड फ्लैगशिप के रूप में तैयार हो रहा है। इसके 6.9-इंच के 2K डिस्प्ले और Snapdragon चिपसेट के साथ आने की उम्मीद है। लीक में दावा किया गया है कि Xiaomi 18 Pro Max में डुअल 200-मेगापिक्सल रियर कैमरा सिस्टम, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro प्रोसेसर और 100W फास्ट वायर्ड चार्जिंग के साथ 8,500mAh की बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है।

टिप्स्टर Digital Chat Station से मिली एक नई लीक ने कथित Xiaomi 18 Pro Max के जबरदस्त कैमरा स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है। इसे 2026 के आखिर में लॉन्च करने की उम्मीद है। Xiaomi ने अभी तक Xiaomi 18 Pro Max के बारे में ऑफिशियल डिटेल्स कंफर्म नहीं की हैं। हालांकि, वेब पर एक नया लीक सामने आया है, जो इस डिवाइस के कुछ पॉसिबल कैमरा स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा करता है। लीक से संकेत मिलता है कि Xiaomi 18 Pro Max एक मजबूत कैमरा-फोकस्ड फ्लैगशिप के रूप में तैयार हो रहा है। इसके 6.

9-इंच के 2K डिस्प्ले और Snapdragon चिपसेट के साथ आने की उम्मीद है





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Xiaomi 18 Pro Max डुअल 200-मेगापिक्सल रियर कैमरा सिस्टम Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro प्रोसेसर 100W फास्ट वायर्ड चार्जिंग 8 500Mah की बड़ी बैटरी

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