Yes Bank Rating Upgraded by Moody's Ratings

Yes Bank has received a positive update in its rating from a major global rating agency, Moody's Ratings. The rating agency has upgraded the bank's credit metrics and financial health, leading to a rise in its stock prices in the stock market.

नई दिल्ली। यस बैंक के निवेशकों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और राहत भरी खबर सामने आई है। प्रमुख ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने बैंक के क्रेडिट मेट्रिक्स और वित्तीय स्थिति में सुधार का हवाला देते हुए इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। इस बड़े बदलाव के बाद शेयर बाजार में यस बैंक के स्टॉक एक बार फिर निवेशकों के फोकस में आ गए हैं। मूडीज ने रेटिंग में क्या बड़े बदलाव किए हैं? 11 मई, 2026 को मूडीज रेटिंग्स ने यस बैंक को एक बड़ा क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड दिया है। बैंक की लॉन्ग-टर्म फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी डिपॉजिट रेटिंग्स को Ba2 से बढ़ाकर Ba1 कर दिया गया है। लॉन्ग-टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग को भी बढ़ाकर Ba1 कर दिया गया है। बैंक के बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट को ba3 से प्रमोट करके ba2 कर दिया गया है, जो इसके मजबूत होते आंतरिक क्रेडिट प्रोफाइल को बताता है। एजेंसी ने बैंक का आउटलुक 'स्टेबल' यानी स्थिर रखा है। रेटिंग में इस शानदार उछाल के पीछे क्या हैं मुख्य कारण?

रेटिंग एजेंसी ने बैंक के ऑपरेशनल हेल्थ में हुए कई बुनियादी सुधारों को इस अपग्रेड का श्रेय दिया है। एसेट क्वालिटी में सुधार (NPA में गिरावट): बैंक की एसेट क्वालिटी में शानदार रिकवरी देखने को मिली है। मार्च 2026 तक बैंक का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग लोन अनुपात गिरकर मात्र 1.3% रह गया है। बैंक का फंडिंग प्रोफाइल अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। कुल जमा (Deposits) में रिटेल और कम लागत वाले कासा डिपॉजिट की हिस्सेदारी बढ़कर 35% हो गई है, जो 2021 में महज 26% थी। रणनीतिक विकास के मोर्चे पर बैंक की क्या स्थिति है?

यस बैंक की पूंजी की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है। मार्च 2026 के अंत तक बैंक का कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) कैपिटल रेशियो बढ़कर 13.8% हो गया है, जो पिछले साल 13.6% था। दिसंबर 2025 तक बैंक में सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन की 24.9% हिस्सेदारी ने बैंक के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और ग्रोथ की संभावनाओं को और मजबूत किया है। इसी वजह से बैंक को एक बेहतर 'G-2 गवर्नेंस इश्यूअर प्रोफाइल स्कोर' भी प्राप्त हुआ है। क्या है यस बैंक का फ्यूचर आउटलुक?

मूडीज ने बैंक के भविष्य के आउटलुक को 'स्टेबल' रखा है। मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का 'नेट इनकम टू टैंजिबल एसेट्स' सुधरकर 0.7% हो गया है। आने वाले समय के लिए बैंक भविष्य में होने वाले रेगुलेटरी बदलावों से पहले हाई प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने पर फोकस कर रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बैंक अपनी बढ़ती लोन बुक से जुड़े किसी भी संभावित जोखिम को आसानी से मैनेज कर सकेगा। SOURCE: BSE यह भी पढ़ें- Yes Bank से आ गई बड़ी खबर, 50.89 लाख शेयर हुए जारी; बैंक के खाते में आए 7.13 करोड़ रुपये शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं। (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।





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