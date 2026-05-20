Yogi Government Takes Strict Action Against Unlawful Construction in Noida

The Yogi government is taking action to curb illegal construction in Noida. In a significant move, the civic body has conducted bulldozer action against illegal plotting in the city. The Noida Authority has appealed to the public not to buy such land without proper investigation.

योगी सरकार अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को नोएडा में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। लोगों से अपील की गई कि बिना जांच-पड़ताल की जमीन न खरीदें।गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा प्राधिकरण ने शहर में हो रहे अवैध अतिक्रमण और प्लॉटिंग के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को नोएडा प्राधिकरण के दस्ते ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए ग्राम सोरखा जाहिदाबाद क्षेत्र में करीब 5 हजार वर्गमीटर अधिसूचित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस पूरी कार्रवाई को नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-6, भूलेख विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमण और प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त एक्शन लिया जाएगा।के महाप्रबंधक एके अरोड़ा ने बताया कि बुधवार को नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-6, भूलेख विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम सोरखा जाहिदाबाद स्थित खसरा संख्या-152 पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। खसरा संख्या-152 की अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमणकारियों की ओर से अवैध रूप से प्लॉटिंग करने के उद्देश्य से बाउंड्रीवाल और गेट बनाकर कब्जा कर लिया गया था। इस कार्रवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण का स्टाफ और पुलिस बल के लगभग 80 कर्मियों की मौजूदगी में दो जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। नोएडा प्राधिकरण ने आम जनता को भी सतर्क करते हुए अपील की है कि वे इस प्रकार की अवैध प्लॉटिंग और भू-माफियाओं के झांसे में आकर जमीन की खरीद-फरोख्त न करें।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

योगी सरकार अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को नोएडा में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। लोगों से अपील की गई कि बिना जांच-पड़ताल की जमीन न खरीदें।गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा प्राधिकरण ने शहर में हो रहे अवैध अतिक्रमण और प्लॉटिंग के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को नोएडा प्राधिकरण के दस्ते ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए ग्राम सोरखा जाहिदाबाद क्षेत्र में करीब 5 हजार वर्गमीटर अधिसूचित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस पूरी कार्रवाई को नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-6, भूलेख विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमण और प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त एक्शन लिया जाएगा।के महाप्रबंधक एके अरोड़ा ने बताया कि बुधवार को नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-6, भूलेख विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम सोरखा जाहिदाबाद स्थित खसरा संख्या-152 पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। खसरा संख्या-152 की अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमणकारियों की ओर से अवैध रूप से प्लॉटिंग करने के उद्देश्य से बाउंड्रीवाल और गेट बनाकर कब्जा कर लिया गया था। इस कार्रवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण का स्टाफ और पुलिस बल के लगभग 80 कर्मियों की मौजूदगी में दो जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। नोएडा प्राधिकरण ने आम जनता को भी सतर्क करते हुए अपील की है कि वे इस प्रकार की अवैध प्लॉटिंग और भू-माफियाओं के झांसे में आकर जमीन की खरीद-फरोख्त न करें।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित एवं अधिग्रहित भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी





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