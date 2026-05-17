Yogi Government's Cabinet Changes: New Ministers Appointed, Political and Administrative Balance Adjusted

The Yogi Government has made significant changes to the Cabinet, appointing new ministers to key departments and removing some senior ministers from important positions. The changes reflect a political and administrative realignment in the state. The new ministers have been given crucial departments and responsibilities, while some senior ministers have had their departments reassigned. The most notable changes are in the portfolios of Cabinet Minister Rakhesh Sachan and Minister Dayaful Mishra. The appointment of BJP Provincial Chairman Bhupendra Chauhan to the MSME department is also being seen as a political move. The changes are seen as a part of the government's strategy to strengthen the MSME sector and adjust the political balance.
Yogi Government ने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए नए मंत्रियों को अहम विभाग सौंपे हैं, जबकि कई पुराने मंत्रियों से महत्वपूर्ण विभाग वापस लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन साधा गया। नए मंत्रियों को मिले अहम विभाग और जिम्मेदारियां की योगी आदित्यनाथ सरकार में बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया है, वहीं कई पुराने मंत्रियों के विभागों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और मंत्री दयालु मिश्र के विभागों में हुए बदलाव को लेकर हो रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग सौंपे जाने को भी बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है.
