YEIDA तैयारी करेगी सर्विस मास्टर प्लान, बढ़ाएंगे आधारभूत सुविधाओं का विस्तार

यमुना प्राधिकरण भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सर्विस मास्टर प्लान बनाने जा रहा है, जिसमें यीडा क्षेत्र की जल, सीवरेज और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके तहत फेज एक में यीडा क्षेत्र में विकसित ढांचागत सुविधाओं का खाका तैयार किया जाएगा। जल आपूर्ति व्यवस्था, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम और विद्युतीकरण जैसी आवश्यक सेवाओं को शामिल किया जाएगा।

YEIDA तैयार करेगा सर्विस मास्टर प्लान , पानी-बिजली-सीवर जैसी सुविधाओं के विस्तार का बनेगा रोडमैप यमुना प्राधिकरण भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सर्विस मास्टर प्लान बना रहा है, जिसमें यीडा क्षेत्र की जल, सीवरेज और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।यमुना प्राधिकरण भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सर्विस मास्टर प्लान तैयार करने जा रहा है। इसके तहत फेज एक में यीडा क्षेत्र में विकसित ढांचागत सुविधाओं का खाका तैयार किया जाएगा। जल आपूर्ति व्यवस्था, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम और विद्युतीकरण जैसी आवश्यक सेवाओं को शामिल किया जाएगा। प्राधिकरण ने सर्विस मास्टर प्लान के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यमुना प्राधिकरण का मास्टर प्लान 2041 लागू हो चुका है। प्राधिकरण मास्टर प्लान 2021 में विकसित सेक्टर और 2041 में नियोजित सेक्टरों को विकसित कर रहा है। सेक्टरों में पानी, बिजली, सड़क, सीवर, ड्रेनेज आदि की लाइन बिछाई जा रही हैं। इसके साथ ही सब स्टेशन, पंपिंग हाउस आदि भी बनाए जा रहे हैं। शहर में जैसे जैसे आबादी की विस्तार होगा, औद्योगिकीकरण आगे बढ़ेगा, इन सुविधाओं के विस्तार की भी जरूरत पड़ेगी। उस वक्त सर्विस मास्टर प्लान तैयार होने से विस्तार मेंं आसानी होगी।पहले विकसित सुविधाओं को नई विकसित होने वाली सुविधाओं के साथ जोड़ने के लिए अधिक मशक्कत नहीं करनी होगी। इसलिए प्राधिकरण ने सर्विस मास्टर प्लान तैयार कराने का फैसला किया है। सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि शहर के मास्टर प्लान के समानांतर सर्विस मास्टर प्लान भी बेहद जरूरी है। इसलिए सर्विस मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला किया गया है। इसके लिए सलाहकार एजेंसी नियुक्त की जाएगी। एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं। 29 मई तक आवेदन का समय दिया गया है। चीन के यिवू मॉडल पर नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर.

YEIDA तैयार करेगा सर्विस मास्टर प्लान, पानी-बिजली-सीवर जैसी सुविधाओं के विस्तार का बनेगा रोडमैप यमुना प्राधिकरण भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सर्विस मास्टर प्लान बना रहा है, जिसमें यीडा क्षेत्र की जल, सीवरेज और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।यमुना प्राधिकरण भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सर्विस मास्टर प्लान तैयार करने जा रहा है। इसके तहत फेज एक में यीडा क्षेत्र में विकसित ढांचागत सुविधाओं का खाका तैयार किया जाएगा। जल आपूर्ति व्यवस्था, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम और विद्युतीकरण जैसी आवश्यक सेवाओं को शामिल किया जाएगा। प्राधिकरण ने सर्विस मास्टर प्लान के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यमुना प्राधिकरण का मास्टर प्लान 2041 लागू हो चुका है। प्राधिकरण मास्टर प्लान 2021 में विकसित सेक्टर और 2041 में नियोजित सेक्टरों को विकसित कर रहा है। सेक्टरों में पानी, बिजली, सड़क, सीवर, ड्रेनेज आदि की लाइन बिछाई जा रही हैं। इसके साथ ही सब स्टेशन, पंपिंग हाउस आदि भी बनाए जा रहे हैं। शहर में जैसे जैसे आबादी की विस्तार होगा, औद्योगिकीकरण आगे बढ़ेगा, इन सुविधाओं के विस्तार की भी जरूरत पड़ेगी। उस वक्त सर्विस मास्टर प्लान तैयार होने से विस्तार मेंं आसानी होगी।पहले विकसित सुविधाओं को नई विकसित होने वाली सुविधाओं के साथ जोड़ने के लिए अधिक मशक्कत नहीं करनी होगी। इसलिए प्राधिकरण ने सर्विस मास्टर प्लान तैयार कराने का फैसला किया है। सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि शहर के मास्टर प्लान के समानांतर सर्विस मास्टर प्लान भी बेहद जरूरी है। इसलिए सर्विस मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला किया गया है। इसके लिए सलाहकार एजेंसी नियुक्त की जाएगी। एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं। 29 मई तक आवेदन का समय दिया गया है। चीन के यिवू मॉडल पर नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर





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