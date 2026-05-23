amisel provincial conjunction news

मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप समय-सीमा में योजनाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों, नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं एवं प्रदेश में ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर बड़े सवाल उठाए। आरजे बस्तर के डायरटर ने दर्द की दास्तांどもの। भारत के सबसे तेज धावक ने रचा इतिहास और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने वीडियो शेयर किया।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप समय-सीमा में योजनाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए।छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व पीएचई मंत्री अरुण साव ने 23 मई को रायपुर (Raipur) में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों तथा मैदानी अधिकारियों की बैठक लेकर जल जीवन मिशन के कार्यों, नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं एवं प्रदेश में ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। हाल ही में 10वीं के छात्र की मौत के बाद निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर बड़े सवाल उठे हैं। आरजे बस्तर के डायरक्टर ने दर्द की दास्तां बटोरी। भारत के सबसे तेज धावक अनीमेश कुजुर ने रचा इतिहास और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने वीडियो शेयर किया.

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप समय-सीमा में योजनाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए।छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व पीएचई मंत्री अरुण साव ने 23 मई को रायपुर (Raipur) में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों तथा मैदानी अधिकारियों की बैठक लेकर जल जीवन मिशन के कार्यों, नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं एवं प्रदेश में ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। हाल ही में 10वीं के छात्र की मौत के बाद निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर बड़े सवाल उठे हैं। आरजे बस्तर के डायरक्टर ने दर्द की दास्तां बटोरी। भारत के सबसे तेज धावक अनीमेश कुजुर ने रचा इतिहास और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने वीडियो शेयर किया





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